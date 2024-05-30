ناقد رياضي يسخر من كهربا بعد تعليق إمام عاشور على تصريح شيكابالا

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أحمد جودة - القاهرة - شن الناقد الرياضي عمرو الدردير الهجوم على تصريحات نجم الاهلي محمود كهربا بشأن الرسالة التي أدلى بيها على لسان أمام عاشور، ردا على شيكابالا لاعب نادي الزمالك.

ناقد رياضي يرد على كهربا: بيضحك على جمهوره بكلام اهطل وهما مصدقينه

وكتب الدردير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا:" ‏شيكا إمبارح إكتفي بإن إمام طلب منه التيشيرت ومقالش اللي قالهوله عشان ميعملهوش مشاكل ويضرة في أكل عيشه وطالع واحد زي °كهربا° النهاردة يضحك ع جمهوره بـ كلام أهطل وهما مصدقينه".

ورد أمام عاشور على كهربا عقب الرسالة التي أرسلها بناء عليه خلال ضيافته مع سيف زاهر بشأن طلب إمام عاشور القميص الخاص بشيكابالا.

وقام إمام عاشور بنشر صورة لمحمود كهربا من برنامج الإعلامي سيف زاهر المعروض على شاشة قنوات أون تايم سبورتس، وكتب عليها: "الملك".

وكان شيكابالا قد أكد في تصريحات تليفزيونية مؤخرًا أن إمام عاشور، لاعب الأهلي، طلب منه قميصه في نهائي كأس مصر، وأنه يرفض العودة إلى الزمالك.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: "إمام عاشور أرسل لي رسالة قال فيها أن هناك أحد الأشخاص قال في تصريحات أنه طلب منه القميص الخاص به، في مباراة الأهلي والزمالك، وهو غير صحيح".

وتابع: " ما حدث بالفعل أن هذا الشخص طلب منه إلى الزمالك آخر العام الحالي، وقال له وردد كثيرًا «ارجع الزمالك السنة الجاية»، ولم يرد عليه احترامًا لسنه، وفي آخر مرة قاله له «أنا في حتة تانية دلوقتي»".

وشارك محمود كهربا في تتويج الأهلي بالأميرة السمراء بعدما فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه.