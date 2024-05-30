نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة ضم لاعب عالمي قبل مونديال الأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على أن البطولة الاغلى بالنسبة له من دوري أبطال إفريقيا هي القاضية ممكن.

خالد مرتجي: اللقب الأغلى لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا هو القاضية ممكن

قال خالد مرتجي، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس 2": "الأهلي حتى اللحظة الراهنة لا يفكر في استقدام أي لاعب عالمي في مونديال الأندية لعام 2025".

واضاف خالد مرتجي: "لم يصلنا أي إخطار رسمي بخصوص قيمة المكافآت".

واتم متطرقًا بحديثه إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا المفضلة لديه: "اللقب الأغلى لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا هو القاضية ممكن، والأصعب في المغرب أمام نادي الوداد".

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي نجح في التتويج كبطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية للبطولة.

وبهذا الفوز، يكون الأهلي قد حقق رقم قياسي كأكثر الفرق الأفريقية فوزًا باللقب، حيث ابتعد بفارق 7 ألقاب عن أقرب ملاحقيه، الزمالك ومازيمبي الكونغولي.