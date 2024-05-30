نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يحسم الجدل حول مستقبله مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه إذا حصل على فرصة مع المنتخب المصري للمشاركة سوف يلعب بدلا من تريزيجية ومرموش.

كهربا: إذا حصلت على فرصة مع المنتخب سألعب على تريزيجية ومرموش

صرح كهربا عبر تصريحاته التليفزيونيه عبر برنامج اون تايم سبورتس للاعلامي سيف زاهر، وجاء قائلا:" لو حصلت على فرصة للانضمام للمنتخب سألعب على تريزيجيه ومرموش".

وتابع: "من الممكن أن أفكر في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل بشكل رسمي، وكذلك الرحيل على سبيل الإعارة خلال الفترة الحالية، ولكن هذا الأمر لن يحدث قبل موافقة محمود الخطيب رئيس النادي".

وواصل:" أنا مرتبط بالنادي الأهلي وجماهيره، خاصة وأنني من مشجعين النادي، ودائما أكون حريص على تقديم أفضل شيء في المباريات، من أجل الحصول على ثقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق".

وشارك محمود كهربا في تتويج الأهلي بالأميرة السمراء بعدما فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه.