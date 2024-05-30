نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي فاولر يعلق على تحطيم صلاح لرقمه القياسي.. وإمكانية رحيله للسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول السابق، أنه حزين من تحطيم الدولي المصري محمد صلاح رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

فاولر: رحيل محمد صلاح أمر شخصي

قال فاولر في حوار عبر زووم لبرنامج رقم 10 المذاع عبر القناة المصرية الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "صلاح لاعب موهوب وعظيم إنه لاعب أسطوري، لكني حزين لكسر رقمي القياسي كأفضل هداف في تاريخ الريدز".

وأضاف: "الشئ الجيد في الأمر يصب لمشجعي ليفربول.. لكن لدي بعض الحزن في قلبي بسبب كسر هذا الرقم ولكني في النهاية سعيد من أجل الفريق".

وبالحديث عن إمكانية رحيل نجمنا المصري عن صفوف ليفربول، أوضح: "ليس لدي إجابة صريحة.. صلاح نجم موهوب وهو اللاعب المصري رقم 1 في العالم، لكن مسألة رحيله قرار شخصي".