الرياضة

أسطورة ليفربول يشيد بقوة الدوري المصري ويؤكد متابعته لـ الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، بقوة الدوري المصري، مؤكدًا أنه على علم جيد بـ قطبي الكرة المصرية « الأهلي والزمالك».

فاولر: أتابع الدوري المصري وأعلم قوة الأهلي والزمالك

قال فاولر في حوار عبر زووم لبرنامج رقم 10 المذاع على القناة المصرية الأولى: " الدوري المصري قوي وأعلم جيدًا الأهلي والزمالك".

وتطرق فاولر للحديث عن دوري روشن السعودي لكرة القدم قائلًا: “الدوري السعودي يمكنه منافسة الدوريات العالمية، كرة القدم دائما في تطوير وسيصبح دوري روشن أفضل باللاعبين الذين يتم التعاقد معهم”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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