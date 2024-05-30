نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي والقناة اليوم في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فريق القناة على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

الإسماعيلي يواجه القناة في كأس مصر

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة القناه اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

قائمة اللاعبين شهدت عودة محمد بيومي بجانب تواجد مجموعة من الصاعدين وجاءت كالتالي..

حراسة المرمى..أحمد عادل،محمد فوزي،كمال السيد.

الدفاع..محمد عمار،محمد نصر،حاتم سكر،عصام صبحي،حمدي النقاز،عبد الكريم مصطفى،حماده صلاح.

خط الوسط..محمد بيومي،عماد حمدي،عمر الساعي،محمد مخلوف،بشار أشرف،محمد عبد السميع،مروان حمدي،عبد الرحمن الدح،ايريك تراوري.

الهجوم.. حسن صابر،خالد النبريصي،باسم مرسي.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.