نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وجمهورية شبين بكأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق جمهورية شبين ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر 2023-2024.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق شبين وحصد الثلاث نقاط لمواصلة انتصاره وضمان التأهل للدور ال16.

عبد الحكيم ناصر حكمًا لمباراة المصري وجمهورية شبين بكأس مصر

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: عبد الحكيم ناصر حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد صلاح وأحمد عبد المنعم شعبان كمساعدين، بالإضافة إلى محمود منصور حكمًا رابعًا.

موعد مباراة المصري ضد جمهورية شبين

وتنطلق هذه المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وجمهورية شبين

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.