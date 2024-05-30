مبابي يوضح موقفه من دعم ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بتصريحات حول نهائي دوري أبطال أوروبا المنتظر، حيث سيلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2024 يوم السبت المقبل.

موقف مبابي من دعم ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يغادر مبابي صفوف باريس سان جيرمان في نهاية شهر يونيو المقبل عند انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

وتشير تقارير الصحف إلى أن مبابي مرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

عندما سُئل مبابي عن الفريق الذي سيدعمه في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، أجاب في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن": "لا، سأشاهد نهائي دوري أبطال أوروبا فقط، مثلك تمامًا (ضاحكًا)".

وأضاف: "نعم، بالتأكيد سأشاهد النهائي. أنا أحب كرة القدم، وعندما تحب كرة القدم، تشاهد كل المباريات. أفعل ذلك كلما استطعت".

واختتم قائلًا: "أشاهد كل مباراة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكل دوري. وبالتأكيد أشاهد مباريات دوري أبطال أوروبا".