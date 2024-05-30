نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد معوض ينتقد لاعبي الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أنه كان من الأفضل عدم الإدلاء بتصريحات من جانب لاعبي الأهلي والزمالك عما يحدث في المباريات بينهم، لأن أي لقاء يحدث فيه العديد من الأمور، مشيرًا إلى أنه يجب احترام أسرار غرف الملابس وما يحدث في أي مواجهة، موضحًا أنه كان من الأفضل عدم الإدلاء بأي تصريح من جانب اللاعبين الثلاثة شيكابالا وكهربا وامام عاشور.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك لاعبين قادرين على صناعة (حالة خارج الملعب) في البرامج التليفزيونية، وأداء اللاعبين يقيم داخل الملعب فقط وليس بالتصريحات على الشاشات، هناك بعض اللاعبين ترفض الظهور تليفزيونيًا، ولكن تلك التريندات هي من تفرح البعض".

وأضاف: "لم يتذكر أحد مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي البطولات القارية، ولم نستمتع بكرة قدم حقيقية، ولم يلمع أي لاعب في صفوف منتخب مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من الدوري المصري".

وواصل: "حسام حسن هو من قام بتصعيد عمر جابر في نادي الزمالك، واستبعاده من منتخب مصر قد يكون بسبب قناعات معينة، وكذلك حسام أشرف كان من الممكن ان يضمه ويراه على أرض الواقع سواء للمنتخب الأول أو الأوليمبي، وأسامة فيصل أيضا لاعب جيد لكن ليس من هدافي الدوري.. واستبعاد حسام اشرف أمر غير مفهوم سواء من المنتخب الأول أو الأوليمبي".

وتابع: "كيروش قام بضم لاعبين كثيرين وجرب عناصر محلية في البطولة العربية، هل لا يوجد ظهير أيسر (بديل) على اقل تقدير في الدوري المصري كله، يلعب مباراة دولية على استاد القاهرة، وكان من المفترض أن يتم مشاهدة جميع اللاعبين في هذا المركز واختيار عنصر منهم قادر على التواجد مع منتخب مصر".

وأكمل: "لست مؤيدا لعودة بنشرقي للدوري المصري، الاجواء ستختلف بكل تأكيد، وهو تألق مع الزمالك في وقت معين مع نجوم معينة، وانا ايضا مقتنع بـ وليد ازارو، أرى من الصعب عودته للأهلي لأنه تألق في مرحلة معينة وطريقة لعبة كانت تخدمه داخل المستطيل الأخضر".