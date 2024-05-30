نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: أطالب مجلس الزمالك بالرد على بيان بيراميدز بشأن الثلاثي السعيد ودونجا وجابر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو مجلس إدارة الزمالك بالخروج والرد على بيان بيراميدز بشأن عقود الثلاثي عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وعمر جابر، ومطالبة الأبيض بدفع مبلغ 4 ملايين ونصف مقابل التتويج بكأس الكونفدرالية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "إدارة نادي الزمالك لن تسمح لأي شخص أن يستفيد من النادي دون صفة رسمية".

وتابع: "عبدالله السعيد لم يشارك مع الزمالك في بطولة كاس الكونفدرالية لذلك من الطبيعي أن لا يدفع الزمالك أي مقابل لبيراميدز وإن كان غير ذلك على المجلس أن يخرج ويبرر ذلك للجمهور".

وأكمل: "كان لا بد وأن يخرج مجلس الزمالك ببيان للرد على بيان بيراميدز بشأن الثلاثي دونجا وعمر جابر والسعيد، وجماهير الفريق تحتاج لشفافية بشكل أكبر".