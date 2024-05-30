ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد تلقى ضربة قوية قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة دورتموند

سيواجه ريال مدريد فريق بوروسيا دورتموند في النهائي على ملعب "ويمبلي" يوم السبت المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفقًا لما نشرته شبكة كادينا سير الإسبانية، لن يتمكن حارس مرمى ريال مدريد، أندريا لونين، من السفر مع زملائه إلى لندن للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا. يعاني الحارس الأوكراني من الأنفلونزا، وعلى الرغم من تحسنه، فإن قرار عدم سفره جاء لتجنب انتقال العدوى لزملائه في الفريق.

وسيغيب عن ريال مدريد أيضًا اللاعبان أوريلين تشواميني وديفيد ألابا، إلى جانب الحارس لونين، مما يمثل تحديًا كبيرًا للفريق في مواجهة دورتموند.

شارك لونين في 31 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 17 مباراة منها، مما يبرز دوره الحيوي في تشكيلة الفريق الملكي.