نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أربعة أضعاف راتبه.. تفصيل العرض السعودي للتعاقد مع مارسيل كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، تفاصيل العرض المغري الذي تلقاه مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كولر في سبتمبر 2022، وقد حقق منذ ذلك الحين العديد من الإنجازات والألقاب، كان آخرها الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفصيل العرض السعودي للتعاقد مع مارسيل كولر

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أوضح مرتجي: "مارسيل كولر انضم إلى الأهلي بعد مقابلة عبر زوم مع محمود الخطيب، وهذا اللقاء كان دافعًا له للقدوم إلى النادي."

وأضاف: "بعد العام الأول له مع الأهلي، تلقى كولر عرضًا يساوي أربعة أضعاف راتبه الحالي، بالإضافة إلى عرض مغرٍ من السعودية بقيمة تصل إلى 8 ملايين دولار، لكنه رفض هذه العروض."

وتابع مرتجي قائلًا: "كولر فضل البقاء في الأهلي بسبب حبه للجمهور وطريقة إدارة النادي تحت قيادة الخطيب، مما يمنحه الراحة النفسية. بالنسبة له، الأموال ليست كل شيء؛ هو يريد بناء اسمه وتحقيق الإنجازات، وليس كل شيء يتعلق بالمال."

وأشار مرتجي إلى أن "نجاح كولر يعود جزئيًا إلى الأهلي، فالأهلي هو من صنع النجاح لمدربين سابقين مثل موسيماني ومانويل جوزيه."

واختتم قائلًا: "كولر لم يطلب تعديل عقده بعد تحقيق دوري أبطال إفريقيا، وكل ما يُشاع خلاف ذلك غير صحيح."