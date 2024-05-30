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أحمد جودة - القاهرة - طالب الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الخميس، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بالسماح للجماهير بحضور مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره كوت ديفوار مجانًا.

شوبير يوجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن منتخب مصر الأولمبي

تأتي هذه المباريات الودية في إطار معسكر المنتخب الذي سيقام في القاهرة من 1 إلى 11 يونيو، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

في تصريحاته الإذاعية عبر راديو أون سبورت إف إم، قال شوبير: "دعونا نجعل دخول مباراتي مصر الأولمبي مع كوت ديفوار مجانيًا، نريد أن نرى دعمًا كبيرًا للمنتخب الأولمبي مثلما يحدث مع المنتخب الأول، لأن مصر ستشارك في أولمبياد باريس وتحتاج إلى كل الدعم الممكن."

وأضاف شوبير: "حاليًا، هناك لاعبان من منتخب مصر الأولمبي يشاركان مع المنتخب الأول، وهما أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، وإبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز."

في سياق آخر، طلب البرازيلي روجيريو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية عن منتخب كوت ديفوار قبل المباراتين الوديتين، لضمان استعداد الفريق بشكل كامل لدورة الألعاب الأولمبية.