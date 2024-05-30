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أحمد جودة - القاهرة -



أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أنه من الصعب تشجيع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنادي الزمالك بعد رحيله عن القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

مجدي طلبة: من الصعب أن يشجع إمام عاشور الزمالك وهو لاعب بالأهلي



وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن من الصعب أن يشجع إمام عاشور الزمالك وهو لاعب بالأهلي فهو لاعب محترف ولا يجب أن يصدر منه هذا الفعل ".

وتابع: "إمام عاشور أحد أهم لاعبي فريق الأهلي في الفترة الأخيرة ويحظى بثقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق ".