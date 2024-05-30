الرياضة

مجدي طلبة: من الصعب أن يشجع إمام عاشور الزمالك وهو لاعب بالأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أنه من الصعب تشجيع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنادي الزمالك بعد رحيله عن القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

مجدي طلبة: من الصعب أن يشجع إمام عاشور الزمالك وهو لاعب بالأهلي


وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:"  من وجهة نظري أن من الصعب أن يشجع إمام عاشور الزمالك وهو لاعب بالأهلي فهو لاعب محترف ولا يجب أن يصدر منه هذا الفعل ".

وتابع: "إمام عاشور أحد أهم لاعبي فريق الأهلي في الفترة الأخيرة ويحظى بثقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق ".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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