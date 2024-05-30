عاجل.. غضب داخل الزمالك بسبب المستحقات ومكافأة الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - شهد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك حالة من الغضب بين عدد كبير من لاعبيه مؤخرًا، نتيجة ما وصفوه بـ "سياسة التنقيط" التي يتبعها مجلس الإدارة في صرف المستحقات المتأخرة ومكافآت الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

غضب داخل الزمالك بسبب المستحقات

كشف مصدر داخل الفريق أن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد أنهى بالفعل تسوية النسب المتأخرة للاعبين عن الموسم الماضي، ولكن لا تزال مستحقات الموسم الحالي قائمة ولم تُصرف بعد.

وأشار المصدر إلى أن المجلس صرف نسبة قليلة فقط من مكافأة الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما أثار غضب اللاعبين الذين تواصلوا مع إدارة الكرة للاعتراض على هذا الأمر.

وذكر المصدر أن الإدارة وعدت اللاعبين بصرف باقي قيمة المكافأة وجزء من المستحقات في الفترة المقبلة. ومع ذلك، رفض اللاعبون هذا التأجيل وأكدوا أنهم يواجهون التزامات مالية تتطلب حلًا سريعًا لأزمة المستحقات.

في المقابل، أعرب العديد من أعضاء مجلس الإدارة عن اندهاشهم من حالة الغضب التي ظهرت على اللاعبين. وأوضحوا أن اللاعبين على دراية بعدم وجود موارد مالية كافية تدخل خزينة النادي في الوقت الحالي.

وأكد الأعضاء أن أي مبالغ مالية تصل إلى خزينة النادي يتم صرفها مباشرةً في حسابات اللاعبين، مشددين على أن المجلس يقف بجانب الفريق رغم الأزمة المالية الحادة التي يمر بها النادي.