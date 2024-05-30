عاجل.. فرمان مفاجئ من الخطيب تجاه موديست قبل رحيله عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الليثي عن قرار مسؤولي النادي الأهلي برحيل اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، مع نهاية عقده في نهاية شهر يونيو المقبل.

يأتي هذا القرار نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاق حول بقاءه حتى نهاية الموسم الجاري، الذي من المتوقع أن ينتهي في شهر أغسطس أو سبتمبر.

فرمان مفاجئ من الخطيب تجاه موديست

وأوضح الليثي، خلال برنامجه "10 و10" على إذاعة أون تايم سبورت إف إم، أن بعض أعضاء النادي اقترحوا على الإدارة الاتفاق مع موديست على بقاءه حتى نهاية الموسم مقابل تعويض مالي، ولكن هذا الاقتراح تم رفضه بشكل قاطع من قبل رئيس النادي محمود الخطيب.

وبالتالي، تم حسم مصير موديست وتأكيد رحيله بنهاية عقده في يونيو، نظرًا لأن بقاؤه سيكلف النادي مبالغ طائلة، ولن يكون ذلك مفيدًا فنيًا بالنسبة للفريق، حيث أن مارسيل كولر المدير الفني وافق على هذا القرار ورحّب برحيل اللاعب.

يُشار إلى أن موديست كان جزءًا من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشرة في تاريخه، بعد الفوز في النهائي على الترجي بهدف نظيف.