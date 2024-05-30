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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو باختيار شيكابالا للوقت المناسب لاعتزال كرة القدم نهاية الموسم القادم 2024 – 2025.

وكان وقد صرح شيكابالا في وقت سابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي نهاية الموسم القادم.

ميدو: إعلان شيكابالا لموعد اعتزاله نهاية الموسم قرار حكيم

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": " قرار اعتزال شيكابالا حكيم وفي وقته".

وتابع: "شيكابالا أسطورة ونجح في اختيار الوقت المناسب للاعتزال ونريد أن يخضوض اللاعبين كل مباراة في الموسم القادم من أجل تكريمه".

وأردف: "في الموسم القادم كل مباراة هي وداع لـ شيكابالا فهو أسطورة ومثال للشاب المكافح ولديه قصة كفاح كبيرة".

وأتم" الزمالك سيقوم بتكريم شيكابالا بشكل لائق، وسيكون هذا حافز للاعبين أن يقدموا كل ما لديهم من أجله وأن يمنحوه كل بطولة، وسيصبح أكثر لاعب تتويجًا للبطولات في تاريخ النادي".