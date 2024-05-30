عاجل| الأهلي يترقب.. تهديدات بإلغاء كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة تصاعدًا في الأزمة التي تواجه انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي من المقرر أن تُقام لأول مرة بنظامها الجديد في الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم.

تهديدات بإلغاء كأس العالم للأندية 2025

وصلت الأزمة إلى حد التهديد بإلغاء البطولة بالكامل، ما يُعتبر ضربة قوية لعدد كبير من الأندية، بما فيها الأهلي الذي ضمن مشاركته في البطولة، بالإضافة إلى الوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب الإفريقي.

الأزمة التي تحيط بنسخة 2025 من كأس العالم للأندية تتمثل في تهديد بالمقاطعة من قِبَل روابط الدوريات الأوروبية الكبرى، بقيادة ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى ماهيتا مولانغو الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن روابط الدوريات الأوروبية الكبرى واتحادات اللاعبين العالمية اتخذت موقفًا جماعيًا يرفضون فيه شكل البطولة وجدول مبارياتها. وتعتبر هذه الجهات أن زيادة عدد الفرق إلى 32 فريقًا ستؤثر على استعدادات الأندية للموسم التالي 2025-2026.

تخشى الروابط الأوروبية أن تتعارض فترة انطلاق بطولة كأس العالم للأندية مع فترة الراحة التي يحق للاعبين الاستمتاع بها قبل بداية الموسم الجديد. ومن المحتمل أن يتخذوا إجراءات قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب هذه الزيادة في عدد الفرق المشاركة في البطولة.

هناك اجتماع مُقرر عقده قريبًا بين تيباس ومولانغو ومسؤولي رابطة اللاعبين المحترفين لمناقشة الأمر في العاصمة الإنجليزية لندن، وهذا قبل أن تنطلق البطولة في يونيو من العام المقبل بالولايات المتحدة.