نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. كولر يرفض عرضا ضخما من أجل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أمين صندوق النادي الأهلي، خالد مرتجي، أن مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر، رفض عرضًا سعوديًا وصل إلى 8 ملايين دولار للبقاء مع "القلعة الحمراء".

قال خالد مرتجي في لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي يساهم في نجاح أي مدير فني، وأن قرار التعاقد مع كولر جاء وفقًا لقرار لجنة التخطيط في النادي".

وتابع: "كولر مدرب يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية، والدليل إنجازته مع الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك منذ توليه مسؤولية القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب البرتغالي للفريق ريكاردو سواريش".

ومن جهة أخرى، أشار مرتجي إلى أن الأهلي لا يفكر في استقدام نجم عالمي للمشاركة بمونديال الأندية، مؤكدًا أن الأهلي ينفق ما يزيد عن مليون دولار شهريًا.

