الرياضة

مفاجأة.. كولر يرفض عرضا ضخما من أجل الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أمين صندوق النادي الأهلي، خالد مرتجي، أن مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر، رفض عرضًا سعوديًا وصل إلى 8 ملايين دولار للبقاء مع "القلعة الحمراء".

قال خالد مرتجي في لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي يساهم في نجاح أي مدير فني، وأن قرار التعاقد مع كولر جاء وفقًا لقرار لجنة التخطيط في النادي".

وتابع: "كولر مدرب يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية، والدليل إنجازته مع الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك منذ توليه مسؤولية القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب البرتغالي للفريق ريكاردو سواريش".

ومن جهة أخرى، أشار مرتجي إلى أن الأهلي لا يفكر في استقدام نجم عالمي للمشاركة بمونديال الأندية، مؤكدًا أن الأهلي ينفق ما يزيد عن مليون دولار شهريًا.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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