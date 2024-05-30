نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب عقده.. أزمة جديدة في ريال مدريد تمنعه من ضم مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشغل مصير المهاجم كيليان مبابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حيرة الجميع في ريال مدريد وكل مكان بشأن مصيره وموقف الملكي من التعاقد معه أو عدمه.

وخرج مبابي مصرحًا بأنه سيكون لاعبًا حرًا مع انتهاء موسمه في باريس سان جيرمان وأنه لا ينوي البقاء ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعد نادي ريال مدريد هو أحد أقرب الأندية للحصول على خدمات مبابي في الصيف، خاصة وأن فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي يضعه كهدف أساسي على طاولته منذ فترة طويلة.



وانتشرت العديد من التكهنات تفيد بأن ريال مدريد لا يستطيع الإعلان عن صفقة مبابي كون عقده مع سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو القادم.

وفي سياق ذلك خرج الصحفي فابريزيو رومانو وأكد بأن خطة ريال مدريد النهائية لإتمام صفقة كيليان مبابي والإعلان عنها رسميًا قبل اليورو الذي ينطلق في السادس عشر من يونيو ليست في خطر، ولا يستطيع سان جيرمان منعها وإفسادها عليه.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم والموافق الأول من يونيو ضد دورتموند، وعلى الأرجح سيعلن عقبها مباشرة عن التعاقد مع مبابي.