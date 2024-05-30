نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. غضب داخل الزمالك وفرمان مفاجئ ضد موديست وشوبير يوجه رسالة لاتحاد الكرة.. عرض سعودي لـ كولر وضربة قوية لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 30-5-2024 في السطور التالية:

غضب داخل الزمالك بسبب المستحقات ومكافأة الكونفدرالية

شهد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك حالة من الغضب بين عدد كبير من لاعبيه مؤخرًا، نتيجة ما وصفوه بـ "سياسة التنقيط" التي يتبعها مجلس الإدارة في صرف المستحقات المتأخرة ومكافآت الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كشف مصدر داخل الفريق أن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد أنهى بالفعل تسوية النسب المتأخرة للاعبين عن الموسم الماضي، ولكن لا تزال مستحقات الموسم الحالي قائمة ولم تُصرف بعد.

وأشار المصدر إلى أن المجلس صرف نسبة قليلة فقط من مكافأة الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما أثار غضب اللاعبين الذين تواصلوا مع إدارة الكرة للاعتراض على هذا الأمر.

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فرمان مفاجئ من الخطيب تجاه موديست

كشف محمد الليثي عن قرار مسؤولي النادي الأهلي برحيل اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، مع نهاية عقده في نهاية شهر يونيو المقبل.

يأتي هذا القرار نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاق حول بقاءه حتى نهاية الموسم الجاري، الذي من المتوقع أن ينتهي في شهر أغسطس أو سبتمبر.

وأوضح الليثي، خلال برنامجه "10 و10" على إذاعة أون تايم سبورت إف إم، أن بعض أعضاء النادي اقترحوا على الإدارة الاتفاق مع موديست على بقاءه حتى نهاية الموسم مقابل تعويض مالي، ولكن هذا الاقتراح تم رفضه بشكل قاطع من قبل رئيس النادي محمود الخطيب.

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شوبير يوجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن منتخب مصر الأولمبي

طالب الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الخميس، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بالسماح للجماهير بحضور مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره كوت ديفوار مجانًا.

شوبير يوجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن منتخب مصر الأولمبي

تأتي هذه المباريات الودية في إطار معسكر المنتخب الذي سيقام في القاهرة من 1 إلى 11 يونيو، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

في تصريحاته الإذاعية عبر راديو أون سبورت إف إم، قال شوبير: "دعونا نجعل دخول مباراتي مصر الأولمبي مع كوت ديفوار مجانيًا، نريد أن نرى دعمًا كبيرًا للمنتخب الأولمبي مثلما يحدث مع المنتخب الأول، لأن مصر ستشارك في أولمبياد باريس وتحتاج إلى كل الدعم الممكن."

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تفصيل العرض السعودي للتعاقد مع مارسيل كولر

كشف خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، تفاصيل العرض المغري الذي تلقاه مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كولر في سبتمبر 2022، وقد حقق منذ ذلك الحين العديد من الإنجازات والألقاب، كان آخرها الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أوضح مرتجي: "مارسيل كولر انضم إلى الأهلي بعد مقابلة عبر زوم مع محمود الخطيب، وهذا اللقاء كان دافعًا له للقدوم إلى النادي."

وأضاف: "بعد العام الأول له مع الأهلي، تلقى كولر عرضًا يساوي أربعة أضعاف راتبه الحالي، بالإضافة إلى عرض مغرٍ من السعودية بقيمة تصل إلى 8 ملايين دولار، لكنه رفض هذه العروض."

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ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة دورتموند

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد تلقى ضربة قوية قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

سيواجه ريال مدريد فريق بوروسيا دورتموند في النهائي على ملعب "ويمبلي" يوم السبت المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفقًا لما نشرته شبكة كادينا سير الإسبانية، لن يتمكن حارس مرمى ريال مدريد، أندريا لونين، من السفر مع زملائه إلى لندن للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا. يعاني الحارس الأوكراني من الأنفلونزا، وعلى الرغم من تحسنه، فإن قرار عدم سفره جاء لتجنب انتقال العدوى لزملائه في الفريق.