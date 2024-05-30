نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة تطرق أبواب مدريد بسبب لونين وكورتوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن أزمة جديدة في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني قبل لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب حارسي مرمى الفريق المتمثلين في تيبو كورتوا وأندري لونين.

ويتصارع كل لاعب في ريال مدريد ليكي يكون عنصر أساسي في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالملكي، خاصة وأن جميع الأنظار تتجه صوب هذه المباراة.

وفي سياق ذلك فقد أكدت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن لونين يخشى من غدر أنشيلوتي ونزع منه فرصة لعب نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عودة كورتوا من جديد.

وشارك لونين في كل مباريات الفريق هذا الموسم، بدوري أبطال أوروبا، بعد إصابة كورتوا بالرباط الصليبي بداية الموسم ونجح في التألق معه وكان أحد أبرز أسباب وصوله لدور النهائي.

وأكدت الصحيفة أن لونين يرفض أن ينساق وراء الأحاديث التي تدور خلفه وما تنشره الصحافة بشأن مركزه وموقف كورتوا في أخذ مكانه منه مرة أخرى.

وشددت الصحيفة على أن لونين يرى بأنه ليس من العدل أن لا يلعب موقعة النهائي ضد بروسيا دورتموند خاصة بعد أن منحه الجميع الثقة طيلة الأسابيع الماضية لحماية الفريق.

يذكر أن نادي ريال مدريد يواجه بروسيا دورتموند مساء السبت القادم في ويمبلي ضمن نهائي منافسات دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.