نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان ريال مدريد عن ضم مبابي وتفاصيل العقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للإعلان عن تعاقده مع المهاجم كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وأعلن مبابي عن رحيله الرسمي عن صفوف باريس سان جيرمان وقال بأنه متحمس للكشف ناديه الجديد الذي حلم بارتداء قميصه طيلة الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن وجهة مبابي ستكون في نادي ريال مدريد الذي حلم هو الآخر بضمه من نادي باريس سان جيرمان منذ وقت طويل على الرغم من فشله أكثر من مرة.

موعد إعلان ريال مدريد عن ضم مبابي

وفي سياق ذلك، فقد ذكرت التقارير الصحفية الإسبانية، أن ريال مدريد سيعلن عن ضم مبابي في الأسبوع القادم تحديدًا بين 2و5 يونيو.

ومن المقرر أن يوقع مبابي مع ريال مدريد على عقد ضخم مع الملكي يصل إلى 150 مليون يورو إضافية، مكافأة التوقيع، وتقسم على 5 أعوام.

وسيكون ذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيلعبه ضد نادي بروسيا دورتموند الألماني في ويمبلي مباشرة استعدادًا لارتداء قميص الملكي في الموسم الجديد.