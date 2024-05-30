عاجل.. شوبير يكشف حقيقة رحيل علي معلول عن الأهلي بعد نهاية عقده

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أحمد جودة - القاهرة - أفصح الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النجم التونسي علي معلول من التجديد مع النادي الأهلي في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، وتعرضه لإصابة في وتر أكيلس، حيث أكد أن معلول يواصل علاجه داخل مصر.

شوبير يكشف حقيقة رحيل علي معلول

في تصريحات لبرنامجه "مع شوبير" على "أون سبورت"، كشف شوبير أنه تحدث مع معلول الفترة الماضية وأكد له أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن إدارة الأهلي قد وفرت كل الدعم اللازم له، مشيرًا إلى أن زملاء معلول في الفريق يزورونه باستمرار في المنزل للاطمئنان عليه.

وأوضح شوبير أن معلول أبلغه بأنه لن يسافر لإكمال علاجه خارج مصر، وأنه يفضل الاستمرار في التأهيل داخل البلاد، معربًا عن رغبته الشديدة في العودة للمشاركة مع الأهلي في أقرب فرصة ممكنة، ومؤكدًا أنه إذا كان هناك فرصة للسفر والتأهيل في الخارج، فإنه لن يمانع ذلك من أجل العودة سريعًا إلى الميادين.

وبالنسبة لمسألة التجديد مع الأهلي والشائعات حول رحيله، أكد شوبير أن معلول أخبره بأن إدارة النادي لم تقصر معه وأنها مستعدة لتلبية جميع مطالبه في هذا الشأن على الفور، مشيرًا إلى أن معلول عبر عن امتنانه للإدارة على دعمها له سواء فيما يتعلق بإصابته أو بمسألة التجديد.