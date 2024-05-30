نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدورة التدريبية لاعداد مدربو الاولمبياد الخاص المصري بالمركز الاوليمبي تواصل أعمالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل بمدينة القاهرة أعمال الدورة التدريبية لاعداد مدربي الأولمبياد الخاص المصري تحت عنوان " التأهيل البدني لشديدي الاعاقة بين التشخيص والتدريب " والتي تقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للاداء الرياضي والادارة العامة الكوادر الرياضية بمشاركة ٨٠ مدرب ومدربة من ٧٢ هيئة مسجلة بالاولمبياد الخاص المصري من محافظات مصر المختلفة.

وكانت الجلسة الافتتاحية للدورة التي أقيمت بقاعة المحاضرات بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي قد شهدت كلمة ترحيب من الأولمبياد الخاص المصري للاستاذ الدكتور باسم تهامي متمنيا نجاح الدورة وان تحقق الاهداف السامية من أقامتها، مرحب بكل المدربين والمدربات الحاضرين للدورة، ومقدما الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة لما تقدمه من دعم لبرنامج الاولمبياد الخاص المصري ، والذى يسعى وفقا لاستراتيجية مجلس امناء الاولمبياد الخاص المصري برئاسة الوزير المهندس هاني محمود إلى اعداد وصقل جيل جديد من المدربين وفق احدث الاساليب العلمية والعملية للاستفادة منهم في تدريب لاعبو الاولمبياد الخاص المصري في كافة الهيئات بمحافظات مصر المختلفة في كافة الرياضات المختلفة.

وكان اليوم الأول من الدورة التدريبية شهد مجموعة من المحاضرات النظرية الاولي حول برنامج الاولمبياد الخاص ومبادراته المختلفة قدمها الاستاذ الدكتور باسم تهامي، ومحاضرة اخري حول اعداد الكوادر الرياضية الشبابية من الاولمبياد الخاص كمدربين لانشطة شديدي الاعاقة قدمها الدكتور محمد حمدي مدير عام الكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومحاضرة اخري عن الادوات المستخدمة في التدريب وكيفية استخدامها قدمها مختار عليش استشاري التربية البدنية المعدلة والتأهيل الرياضي، واختتم اليوم الأول بمحاضرة عن استقبال وتقييم الحالة من ذوي الاعاقة قدمتها الدكتورة صفاء السباعي استشاري العلاج الطبيعي وعلاج حالات ذوي الاحتياجات الخاصة والشلل الدماغي.

وتشهد اليوم استكمال فعاليات الدورة التدريبية وتبدأ بمحاضرة تخصصية حول التعريف بشديدي الإعاقة من الناحية الطبية والتشخيصية يقدمها الاستاذ الدكتور أيمن كيلاني استشاري الأمراض العصبية ورئيس قسم بحوث الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز القومي للبحوث، كما تشهد الدورة تدريب عملي حول كيفية عمل جلسة داخل حمام السباحة يقدمها مختار عليش.

وتختتم الدورة غدا بعدد من المحاضرات النظرية والعملية ايضا وتبدأ بمحاضرة حول الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص المصري يقدمها عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني ومدير الالعاب والمسابقات، يليها تدريب عملي على المهارات الأرضية واستخدام الأدوات بالصالة المغطاة يقدمها مختار عليش، لتختتم الدورة بتوزيع شهادات المشاركة علي المدربين والمدربات الحاضرين لفعاليات الدورة.