نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي أوروبا يتحدى مانشستر سيتي لخطف الجوهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن ثلاثي أوروبا الذي يخطط لضم نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

كالفين على رادار الرحيل عن مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن كالفين فيليبس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أصبح قريب من الرحيل عن الفريق الفترة القادمة وذلك عقب وصوله عدد مختلف من العروض.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الثلاثي لايبزيج الألماني وآر بي سالزبورج النمساوي وروما الإيطالي مهتمون بالحصول على خدمات لاعب خط وسط مانشستر سيتي كالفين فيليبس.

واستطاع فيليبس الذي قضى نهاية الموسم الماضي على سبيل الإعارة في وست هام يونايتد الإنجليزي أن يتألق ويجذب الأنظار نحوه من كل مكان ويدخل دائرة اهتمامات أندية أوروبا.

الجدير أن مانشستر سيتي لا يفكر في إعارة اللاعب مجددًا وينوي الاحتفاظ بخدمات الفترة المقبلة، في ذات الوقت فإن فيليبس يرى أنه ليس ضمن خيارات جوارديولا مدرب الفريق الأولية ولذلك فرصة رحيله هي الأنسب.