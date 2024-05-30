"نحتاج للعميد".. تريزيجيه يعلق على أزمة حسام حسن ومحمد صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر ونجم نادي طرازبون التركي، بتصريحات حول العلاقة بين محمد صلاح وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري.

تريزيجيه يعلق على أزمة حسام حسن ومحمد صلاح

في حوار تلفزيوني على قناة "إم بي سي مصر"، أثنى تريزيجيه على حسام حسن، ووصفه بأحد أفضل اللاعبين والمهاجمين في تاريخ مصر، مؤكدًا أن الجيل الحالي في المنتخب يستفيد بشكل كبير من تواجده وخبرته.

وأشار تريزيجيه إلى أن حسام حسن، على الرغم من الصورة العصبية التي يرسمها بعض الناس له، إلا أنه شخص طيب للغاية ومتعاون، ورحب به بعد تعيينه مدربًا للمنتخب، وأكد أنه استمع له بكل احترام.

وكشف تريزيجيه عن حديثه الأول مع حسام حسن، حيث أكد له حاجته لتواجده في معسكر المنتخب، وعلى الرغم من صعوبات السفر التي كان يواجهها حينها، حاول الحضور لدعمه ومساندته.

وعن وجود أزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح، أوضح تريزيجيه أنه لا يعلم شيئًا عن ذلك، مؤكدًا أن أهم شيء هو مصلحة المنتخب، وأن صلاح يظهر حبه الكبير للفريق الوطني ويتصرف بمسؤولية عندما يكون مع المنتخب.

وأكد تريزيجيه أيضًا على تواصله المستمر مع إبراهيم حسن، وأشار إلى أنه يحاول استغلال الخبرات الكبيرة التي يمتلكها إبراهيم وحسام حسن لصالح المنتخب.

وفيما يتعلق بمباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم، أكد تريزيجيه أنه لا يشعر بالقلق إزاء أي منافس، ولكنه يحترم جميع الفرق وسيعمل على تحقيق الانتصارات من أجل فرحة الشعب المصري.

وختم تريزيجيه الحديث بالتعليق على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق، وأشار إلى أنه كان يعتبره أخًا وكانوا يقضون وقتًا معًا في المنتخب والأهلي، وأبدى استغرابه لانتقاله إلى بيراميدز.