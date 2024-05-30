نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال والنصر.. SSC تختار مدحت شلبي معلقًا علي كلاسيكو نهائي كأس ملك السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختارت إدارة قناة SSC السعودية، مدحت شلبي للتعليق والوصف التفصيلي على بطولة نهائي كأس الملك بالمملكة العربية السعودية ما بين كلا من الهلال والنصر.

ومن المنتظر أن ينطلق كلاسيكو السعودية مساء غد الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة بالعاصمة الرياض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مدحت شلبي يظهر معلقًا على الكلاسيكو السعودي

وانتقل "شلبوكا" من مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، ليقدم برنامجًا عبر شاشة إم بي سي مصر، ويعلق على مباريات الدوري السعودي عبر شاشة SSC.

وتنقل مواجهة الزعيم أمام العالمي عبر مجموعة قنوات SSC الناقل الحصري لجميع المباريات السعودية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتأتي تردد قنوات SSC الناقل لمباراة الهلال والنصر كالآتي:

تردد قناة SSC SPORT 1 HD على نايل سات

فقد جاء التردد: 12523.

وجاء معدل الترميز: 27500.

وجاء الاستقطاب: أفقي.

وجاء معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD على عرب سات

فقد جاء التردد: 12417.

وجاء معدل الترميز: 27500.

وجاء الاستقطاب: عمودي

وجاء معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD على بدر سات

فقد جاء التردد: 12418

وجاء معدل الترميز: 27500

وجاء الاستقطاب: أفقي

وجاء معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

