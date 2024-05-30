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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي قراره النهائي بشأن مستقبل حارس مرماه البرازيلي، أليسون بيكر، بعد تلقي اهتمام من بعض الأندية في الدوري السعودي، يعود تاريخ انضمام أليسون إلى ليفربول إلى صيف عام 2018، بعد انتقاله من نادي روما مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

موقف ليفربول من رحيل أليسون بيكر

حقق الحارس البرازيلي العديد من الإنجازات مع ليفربول، بما في ذلك فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من الألقاب المحلية الأخرى.

ووفقًا لمتخصص سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، الذي نشر تقريرًا عبر قناته على يوتيوب، فقد قرر ليفربول عدم بيع أليسون بيكر، حتى بالرغبة الواضحة من أندية سعودية.

وأوضح رومانو أن هناك اهتمامًا من بعض الأندية السعودية في شهري مارس وأبريل لضم أليسون من ليفربول، لكن النادي الإنجليزي رفض هذا الاقتراح.

وفي ضوء تعيين مدرب جديد للفريق، آرني سلوت، بداية من الموسم القادم، يسعى ليفربول إلى الاحتفاظ بلاعبيه ذوي الخبرة مثل فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، بالإضافة إلى محمد صلاح الذي أكد بقاءه في الموسم المقبل، وذلك من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار الفني في الفريق بعد رحيل يورجن كلوب.