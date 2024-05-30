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الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: النهائي الحلم بالنسبة لبيلينجهام.. موندو ديبورتيفو: البرشا يقدم فليك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: النهائي الحلم بالنسبة لبيلينجهام.. موندو ديبورتيفو: البرشا يقدم فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 30-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم


وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-

١- لاجازيتا ديلو سبورت

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4 تعزيزات قادمة للميلان
فونسيكا لديه ١٠٠ مليون للتصرف بها
الكأس المرّة
اولمبياكوس يهزم الفيولا
صيحات باسم سينر تعلو باريس
فاجيولي يريد الفوز


2- كورييري ديلو سبورت:

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 الحظ السيء لفيورنتينا
موتا يرفع السقف
يطالب اليوفي بخمس ملايين في السنة
نابولي - كونتي
بعد ٥ ايام التوقيع

 

٣- ماركا:

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 النهائي الحلم بالنسبة لبيلينجهام
" اريد المشاركة في التاريخ العريق لريال مدريد"
رجال مينديلبار يحرزون الدوري المؤتمر الاوروبي
ميشال " لم نصل لقمة مستوانا بعد"
فليك " اريد الاستمرار في حصد الالقاب "


٤- آس: 

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فاتسكيه " نحن نحب ان ريال مدريد هو المرشح الافضل للقب "
فليك " اريد تقديم كرة هجومية وفيها سيطرة"
رجال مينديلبار يفوزون امام فيورنتينا ١-٠
فضيحة " مبابي لم يقبض اجره عن شهر نيسان من قبل باريس "
انتصار غير مقنع لاكاراز
ريال مدريد يهزم برشلونة ٩٧-٧٨


٥- موندو ديبورتيفو:

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 البرشا يقدم فليك
الكاراز يفوز
ميليتاو قابل للبيع
رجال مينديلبار يحرزون لقب دوري المؤتمر الاوروبي
الابيض يتفوق على برشلونة في كرة السلة

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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