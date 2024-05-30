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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: النهائي الحلم بالنسبة لبيلينجهام.. موندو ديبورتيفو: البرشا يقدم فليك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 30-05-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-
١- لاجازيتا ديلو سبورت
4 تعزيزات قادمة للميلان
فونسيكا لديه ١٠٠ مليون للتصرف بها
الكأس المرّة
اولمبياكوس يهزم الفيولا
صيحات باسم سينر تعلو باريس
فاجيولي يريد الفوز
2- كورييري ديلو سبورت:
الحظ السيء لفيورنتينا
موتا يرفع السقف
يطالب اليوفي بخمس ملايين في السنة
نابولي - كونتي
بعد ٥ ايام التوقيع
٣- ماركا:
النهائي الحلم بالنسبة لبيلينجهام
" اريد المشاركة في التاريخ العريق لريال مدريد"
رجال مينديلبار يحرزون الدوري المؤتمر الاوروبي
ميشال " لم نصل لقمة مستوانا بعد"
فليك " اريد الاستمرار في حصد الالقاب "
٤- آس:
فاتسكيه " نحن نحب ان ريال مدريد هو المرشح الافضل للقب "
فليك " اريد تقديم كرة هجومية وفيها سيطرة"
رجال مينديلبار يفوزون امام فيورنتينا ١-٠
فضيحة " مبابي لم يقبض اجره عن شهر نيسان من قبل باريس "
انتصار غير مقنع لاكاراز
ريال مدريد يهزم برشلونة ٩٧-٧٨
٥- موندو ديبورتيفو:
البرشا يقدم فليك
الكاراز يفوز
ميليتاو قابل للبيع
رجال مينديلبار يحرزون لقب دوري المؤتمر الاوروبي
الابيض يتفوق على برشلونة في كرة السلة