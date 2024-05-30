نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: النهائي الحلم بالنسبة لبيلينجهام.. موندو ديبورتيفو: البرشا يقدم فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 30-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم



وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-

١- لاجازيتا ديلو سبورت

4 تعزيزات قادمة للميلان

فونسيكا لديه ١٠٠ مليون للتصرف بها

الكأس المرّة

اولمبياكوس يهزم الفيولا

صيحات باسم سينر تعلو باريس

فاجيولي يريد الفوز



2- كورييري ديلو سبورت:

الحظ السيء لفيورنتينا

موتا يرفع السقف

يطالب اليوفي بخمس ملايين في السنة

نابولي - كونتي

بعد ٥ ايام التوقيع

٣- ماركا:

النهائي الحلم بالنسبة لبيلينجهام

" اريد المشاركة في التاريخ العريق لريال مدريد"

رجال مينديلبار يحرزون الدوري المؤتمر الاوروبي

ميشال " لم نصل لقمة مستوانا بعد"

فليك " اريد الاستمرار في حصد الالقاب "



٤- آس:

فاتسكيه " نحن نحب ان ريال مدريد هو المرشح الافضل للقب "

فليك " اريد تقديم كرة هجومية وفيها سيطرة"

رجال مينديلبار يفوزون امام فيورنتينا ١-٠

فضيحة " مبابي لم يقبض اجره عن شهر نيسان من قبل باريس "

انتصار غير مقنع لاكاراز

ريال مدريد يهزم برشلونة ٩٧-٧٨



٥- موندو ديبورتيفو:

البرشا يقدم فليك

الكاراز يفوز

ميليتاو قابل للبيع

رجال مينديلبار يحرزون لقب دوري المؤتمر الاوروبي

الابيض يتفوق على برشلونة في كرة السلة