نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوزيه جوميز يطيح بنجم الزمالك خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح الإعلامي أحمد شوبير عن قرار المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز بشأن مستقبل محمود علاء، مدافع فريق الزمالك، الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، مما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ آخر في الوقت الحالي.

أحمد شوبير يعلن: محمود علاء سيرحل عن الزمالك

في برنامجه عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، صرح شوبير بأن محمود علاء، المدافع المميز، بات من المؤكد رحيله عن الزمالك بنسبة كبيرة جدًا. وأشار إلى أن اللاعب خرج من حسابات المدير الفني منذ فترة طويلة، مما يؤكد عدم تجديد عقده ورحيله المتوقع.

شارك محمود علاء مع الزمالك في خمس مباريات فقط هذا الموسم، بالإضافة إلى مباراة واحدة في الموسم الماضي منذ عودته للفريق في يوليو 2023.

يرغب محمود علاء في الحصول على الاستغناء الخاص به بنهاية شهر يونيو في حال عدم تجديد عقده مع الزمالك، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا. يمتلك اللاعب عروضًا من قطر، السعودية، والإمارات، بالإضافة إلى عروض من أندية في الدوري المصري، ولكنه لم يحسم وجهته بعد.

تسعى الأندية المهتمة بضم محمود علاء إلى الانتقال المبكر للاعب لبدء فترة الإعداد للموسم القادم، مما يعزز أهمية حسم مستقبله في أسرع وقت.