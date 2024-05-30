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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة كواليس الحوار الذي دار بين عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وبعض من زملاءه بالفريق حول أسباب استبعاده من قائمة منتخب مصر، بالرغم من تألقه الشديد هذا الموسم.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عمر جابر أخبر زملائه أن سبب استبعاده من قائمة المنتخب هو أزمة شخصية بينه وبين حسام حسن".

عاجل.. شبانة يفجر مفاجأة حول عدم انضمام عمر جابر لمنتخب مصر



وتابع: "يأتي هذا بسبب إعتقاد الأخير أنه كان سبب رحيله من تدريب نادي بيراميدز بعد تمت شكوته للإدارة من خلال الثلاثي عمر جابر وعبدالله السعيد وأحمد الشناوي.



واتم شبانه حديثة بأن عمر جابر لديه قناعه بصعوبة انضمامه للمنتخب في ظل تواجد العميد الذي يرفض تغيير هذا الرأي عنه.

