قواعد الربح والاستدامة تجبر تشيلسي على بيع نجوم الفريق لجني الأموال

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات مفاجأة بداخل نادي تشيلسي الإنجليزي وموقفه النهائي من بيع نجوم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم للتوافق مع قواعد الربح والاستدامة دون أي مشاكل.

قواعد الربح والاستدامة تجبر تشيلسي على بيع نجوم الفريق

ويسمح الدوري الإنجليزي الممتاز للأندية بتسجيل خسائر تصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، لكن الرقم الحالي للبلوز بلغ قيمة 249 مليون جنيه إسترليني وهو ما يجعله يجازف بالكثير.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه يتعين على تشيلسي جمع الأموال من خلال مبيعات اللاعبين قبل 30 يونيو وذلك من أجل الامتثال لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق واضطر مالك تشيلسي تود بويلي لبيع الفندق الخاص بالنادي من أجل التوافق مع قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو على مشارف المخاطرة من جديد مجددًا.

وأنهى نادي تشيلسي الموسم في الدوري الإنجليزي وهو يحتل المركز السادس في ترتيب البريمييرليج وذلك برصيد ثلاثة وستون نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام الذي يسبقه بمركز.