نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: هذا النادي يزاحم الزمالك في صفقة أشرف بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولو نادي بيراميدز قطعوا شوطا طويلا في مفاوضاتهم مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق والريان القطري، المنتهي عقده بنهايه الموسم الحالي.

بيراميدز يزاحم الزمالك في صفقة بن شرقي

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: "أن نادي بيراميدز عرض على اللاعب الحصول على مليون دولار في الموسم".

وتابع: " وهذا الرقم الذي رفضه اللاعب ليتم رفع العرض إلى مليون و٤٠٠ ألف دولار.

واختتم شبانة، بأن الزمالك سيواجه صعوبة شديد في إتمام الصفقة بعد تدخل بيراميدز فيها خاصة في ظل رغبة النادي الأبيض في دفع مستحقات لاعبيه الأجانب بداية من الموسم القادم بالجنيه المصري وليس بالدولار.