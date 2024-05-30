شبانة: بو نجاح يثير الجدل داخل لجنة التخطيط بالأهلي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة على وجود حالة من الانقسام داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، حول صفقة المهاجم الدولي الجزائري بغداد بو نجاح المعروض على القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.



وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: " بعض الوكلاء طرحوا إسم بغداد مع التأكيد على رغبته في الانضمام إلى النادي للمشاركة في كأس العالم للأندية بشرط التوصل إلى إتفاق مادي حول راتبه الذي يصل إلى 5 ملايين دولار".



وتابع: "هناك انقسام داخل لجنة التخطيط حول الصفقة حيث يرفض البعض الصفقة بسبب المطالب المالية المرتفعة إضافة إلى تقدمه بالعمر".



وأردف: "فيما يرى البعض الآخر إنه يمكن التفاوض مع اللاعب والوصول إلى الأرقام التي تناسب النادي على أن يكون التعاقد معه لمدة موسمين فقط وبالتالي يستفيد منه النادي خلال مونديال الأندية الموسم المقبل.

