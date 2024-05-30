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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة في ضواحي باريس قرارًا يسمح ببيع الكرة الذهبية التي حصل عليها دييغو أرماندو مارادونا بعد فوزه بكأس العالم عام 1986، مما يعني أن المزاد الذي تنظمه دار مزادات أوجيتس في 6 يونيو سيُقام في موعده.

وصرح جيل مورو، محامي ورثة مارادونا، اليوم الخميس، بعد تلقيه قرار المحكمة، أنهم "سيستخدمون جميع سبل الطعن الممكنة" حتى ذلك الحين.



وكان ورثة مارادونا (الذي توفي عام 2020) لجأوا إلى القضاء الفرنسي لمنع بيع جائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها النجم الأسطوري كأفضل لاعب في مونديال المكسيك عام 1986، وذلك لاعتقادهم أنها مسروقة.

محكمة فرنسية.. كرة مارادونا الذهبية في المزاد



وظلت الجائزة مفقودة لمدة ثلاثة عقود حتى عام 2016 عندما اشتراها جامع تحف بسعر زهيد، دون أن يكون على علم بتاريخها.



ووفقًا لبعض الروايات، سرقت الكرة الذهبية التي نالها كأفضل لاعب في مونديال 1986 من خزنة بنك في نابولي عام 1989، حيث كان مارادونا يحتفظ بها، في عملية يُعتقد أنها من تدبير مافيا نابولي.

ومن المقرر بيع القطعة في 6 يونيو في دار مزادات أوجيتس بسعر قد يكون قياسيًا، يتجاوز 9.2 مليون دولار، وهو المبلغ الذي باعت به دار مزادات سوثبي في مايو 2022 القميص الأسطوري الذي ارتداه مارادونا ضد إنجلترا في مونديال 1986.