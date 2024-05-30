بيراميدز يرصد مليون ونصف دولار لخطف صفقة الزمالك المرتقبة

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد الإعلامي محمد الليثي بأن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الريان القطري السابق، لضمه بدايةً من الموسم المقبل.

بيراميدز يرصد مليون ونصف دولار لخطف صفقة الزمالك

يأتي هذا في وقت يسعى فيه نادي الزمالك أيضًا لاستعادة خدمات بن شرقي، الذي كان لاعبا في صفوف القلعة البيضاء قبل انتقاله إلى الخليج.

في برنامج "10 و10 مع محمد الليثي" عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف إم" على موجات 93.7، كشف الليثي أن بيراميدز قدم عرضًا ماليًا يبلغ مليون دولار سنويًا لأشرف بن شرقي.

أوضح الليثي أن أشرف بن شرقي طالب بزيادة العرض إلى مليون و400 ألف دولار، خاصةً أن نادي الزمالك يبدي رغبة قوية في استعادته لصفوفه.

كانت صحيفة "الراية" القطرية قد ذكرت أن بن شرقي يجذب اهتمام فرق أخرى في الدوري القطري، بما في ذلك نادي العربي، الذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب المغربي.

لعب أشرف بن شرقي في مصر بقميص نادي الزمالك قبل رحيله في عام 2022 بعد انتهاء عقده. خلال فترته مع الزمالك، خاض 109 مباريات، سجل فيها 41 هدفًا وصنع 28 هدفًا آخر، وفاز بألقاب الدوري المصري وكأس مصر، والسوبر الإفريقي.