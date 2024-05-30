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أحمد جودة - القاهرة - قضت محكمة جنح ثاني مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، اليوم الخميس، بحبس لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب والقذف على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي.

حبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف في واقعة الشيبي

كما تقرر منع اللاعب من ممارسة أي نشاط رياضي أو عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات.

وأثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلي في بطولة الدوري الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى.

واتهم الشيبي حسين الشحات بالبلطجة والضرب والسب والقذف والإهانة والترويع، فضلا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

