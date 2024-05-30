نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل الحكم على حسين الشحات بسبب قضية محمد الشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محكمة جنح مدينة نصر اليوم السبت حكمها في قضية حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، ومحمد الشيبي، ظهير أيسر فريق بيراميدز، وذلك بعد أن تقدم الأخير بشكوى قضائية على خلفية تعدي الشحات عليه في مباراة جمعت الفريقين في الموسم الماضي.

العقوبات الموقعة على حسين الشحات

قررت محكمة جنح مدينة نصر ما يلي:

حبس حسين الشحات مع إيقاف التنفيذ.

حرمانه من عضوية أى هيئة رياضية لمدة 5 سنوات.

غريمه بمبلغ 100 ألف جنيه كتعويض لمحمد الشيبي.

اتهم محمد الشيبي حسين الشحات بالاعتداء عليه بالضرب والسب والإهانة، مما تسبب له في أذى نفسي وجسدي، خاصة بعد انتشار فيديوهات توثق واقعة الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. الواقعة حدثت خلال مباراة جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي العام الماضي.