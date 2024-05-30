عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد الحكم على حسين الشحات في قضية الشيبي

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أحمد جودة - القاهرة - يكشف “دوت الخليج الرياضي” أول رد فعل من النادي الأهلي بعد الحكم على حسين الشحات في قضية محمد الشيبي ظهير أيمن نادي بيراميدز، حيث أعلنت محكمة جنح مدينة نصر قرارها اليوم ضد نجم المارد الأحمر.

أول رد فعل من الأهلي بعد الحكم على حسين الشحات

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن بدء تحركات فورية عقب صدور الحكم على لاعب الفريق، حسين الشحات. وأكد المصدر أن هناك جلسة هامة ستُعقد خلال الساعات المقبلة بحضور اللاعب وممثله القانوني، وذلك لاستكمال جهود الدفاع عن حقه في القضية.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي لن يتخلى عن لاعبه، وأن هناك متابعة دقيقة من إدارة النادي للقضية وتواصل مستمر مع حسين الشحات لضمان دعمه الكامل.

قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، بحبس حسين الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه كتعويض لمحمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز المغربي الجنسية.

جاء هذا الحكم في اتهامه بالتعدي على الشيبي أثناء المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي. يُذكر أن حسين الشحات لم يحضر جلسة المحاكمة.