نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يُغري برشلونة لإجراء صفقة تبادلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول مسؤولو نادي بايرن ميونيخ الألماني إغراء نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل إجراء صفقة تبادلية بينهما.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني ينوي التخلص من النجم الفرنسي كينجلسي كومان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بايرن ميونيخ يُغري برشلونة لإجراء صفقة تبادلية

وأوضحت أن نادي برشلونة سوف يتطلع للتعاقد مع كينجلسي كومان في الفترة المقبلة إذا رحل عن البايرن وخاصة بعد التعاقد مع مدربه السابق هانز فليك.

وتابعت أن البايرن يأمل في عقد صفقة تبادلية مع البارسا حيث يريد الحصول على المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو مقابل حصول برشلونة على كومان ومبلغ مالي.

وتعاقد نادي بايرن ميونيخ بشكل رسمي مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني لتولي تدريب الفريق بعد رحيل الألماني توماس توخيل.

