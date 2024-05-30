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أحمد جودة - القاهرة - حسم هانز فليك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الجديد مستقبل اللاعب أنسو فاتي مع البارسا بعد إنتهاء إعارته مع برايتون الإنجليزي.

وانتهت إعارة أنسو فاتي إلى صفوف نادي برايتون الإنجليزي حيث عاد مرة أخرى إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

فليك يحسم مستقبل فاتي مع برشلونة

وأكد الصحفي لويس ميجيل سانشيز أن المدرب هانز فليك قرر منح فاتي فرصة جديدة مع نادي برشلونة خلال الفترة التحضيرية للموسم المقبل.

وأوضح أنه في حالة ظهور أنسو فاتي بشكل جيد في الفترة التحضيرية للنادي برشلونة فإن هانز فليك سوف يقرر بقائه مع البارسا في الموسم القادم.

وتولى الألماني هانز فليك القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بعد أن تمت إقالة المدرب تشافي هيرنانديز.

