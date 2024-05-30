نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كومباني بعد توليه تدريب بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى البلجيكي فينسنت كومباني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني الجديد بتعليقات قوية بعد توليه تدريب النادي البافاري.

أول تعليق من كومباني بعد تولي البايرن

وأعلن مسؤولي نادي بايرن ميونيخ بشكل رسمي أمس الثلاثاء عن إتمام تعاقده مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني لتولي تدريب الفريق بعد رحيل توخيل.

وقال كومباني في تصريحات صحفية له:" فخور ومتحمس للغاية للعمل مع بايرن ميونيخ وتعييني ليس قرار ماكس أيبرل وفرويند فقط بل أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه أيضا".

وأكد:" ليس من الضروري أن تقتنع الجماهير بعملي السابق ولكن مع الجهد المبذول على أرض الملعب وتحقيق النجاح سوف تقتنع".

وكان المدرب فينسنت كومباني مدربا للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرنلي الإنجليزي قبل إعلان تدريبه نادي بايرن ميونيخ.