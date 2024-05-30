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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام نادي ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ويمبلي مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

رسالة خاصة من بروسيا دورتموند لـ بيلينجهام قبل نهائي الأبطال

ووجه الحساب الرسمي لنادي بروسيا دورتموند الألماني رسالة خاصة إلى لاعبه الإنجليزي السابق جود بيلينجهام ولاعب ريال مدريد الحالي.

وجاءت مضمون رسالة بروسيا دورتموند على منصة إكس كالتالي:" جود بيلينجهام نراك مرة أخرى يوم السبت".

ويعد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام أحد أهم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الموسم وساهم بشكل كبير في حسم الدوري الإسباني والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

