نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يتخذ قراره بالرحيل عن مانشستر سيتي في هذا التوقيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قراره بمغادرة صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

موعد رحيل بيب جوارديولا

وأكدت شبكة ESPN أن مسئولو نادي مانشستر سيتي أخبروا بيب جوارديولا بضرورة حسم موقفه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشبكة العالمية أن الإسباني بيب جوارديولا أكد على رحيله عن تدريب نادي مانشستر سيتي في عام 2025 وبعد نهاية كأس العالم للأندية.

وتوج بيب جوارديولا مع فريقه مانشستر سيتي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم للمرة الرابعة على التوالي.

وفشل جوارديولا في حصد لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي.