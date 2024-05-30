إنريكي يطلب من باريس سان جيرمان ضم مدافع ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - طلب لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من مسؤولي النادي التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

إنريكي يطلب ضم كوناتي

وأكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان ينوي الدخول في مفاوضات مع نادي ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

وأوضحت أن مسئولو الريدز يرفضون فكرة الاستغناء عن المدافع إبراهيما كوناتي نظرا لأنه من أهم العناصر الأساسية في الفريق.

وخاض كوناتي 37 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هذا الموسم في مختلف المسابقات حيث أنه لم يسجل أي أهداف بينما صنع هدف واحد.

وينتهي عقد إبراهيما كوناتي مع نادي ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2026.