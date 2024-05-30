عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على حكم حبس لاعبه حسين الشحات

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارا بعد الحكم على حسين الشحات لاعب الفريق في قضية محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، حيث أعلنت محكمة جنح مدينة نصر قرارها اليوم ضد نجم المارد الأحمر.

وقررت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة لاعب الأهلي حسين الشحات، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

كما تقرر تغريم اللاعب 100 الف جنيه في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب والقذف على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي، مع عدم ممارسة أي نشاط رياضي أو عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات.

أول رد فعل من الأهلي على حكم حبس لاعبه حسين الشحات

وقرر مسؤولو النادي الأهلي إصدار بيان رسمي عقب حكم الحبس الذي صدر ضد حسين الشحات اليوم الخميس للتعليق على الواقعة.

وهناك جلسة مهمة ستعقد خلال الساعات المقبلة بحضور الشحات وممثله القانوني في النادي الاهلي، وذلك لاستكمال جهود الدفاع عن حقه في القضية.

وأكد مسؤولو الأهلي ان النادي لن يتخلى عن لاعبه، وأن هناك متابعة دقيقة من إدارة النادي للقضية وتواصل مستمر مع حسين الشحات لضمان دعمه الكامل.

