نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من بيراميدز بعد حبس الشحات لمدة عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز على العقوبة التي صدرت اليوم من محكمة مدينة نصر ضد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، في القضية المرفوعة من محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز.

أول رد من بيراميدز بعد حبس الشحات

قال المصدر في تصريحات خاصة: "حسين الشحات يعلم جيدًا ماذا يريد محمد الشيبي لإنهاء الأمر وديًا، ولكن الجميع كان يكابر. ما تعرض له الشيبي لا يمكن إنهاؤه بعزومة غداء."

أضاف المصدر: "الشحات يعلم ماذا ينتظره من الشيبي جراء تصرفه، وهناك استئناف يوم السبت القادم. الكرة الآن في ملعب لاعب الأهلي لحل الأزمة بشكل ودي."

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بحبس حسين الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وحرمانه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة خمس سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.