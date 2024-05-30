نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كواليس بيان الأهلي بعد الحكم بحبس حسين الشحات لمدة عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرك مسؤولو النادي الأهلي سريعًا، بعد الحكم على حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم في قضية محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بعد أن أعلنت محكمة جنح مدينة نصر قرارها اليوم ضد نجم المارد الأحمر.

وقررت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة لاعب الأهلي حسين الشحات، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

كما تقرر تغريم اللاعب 100 الف جنيه في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب والقذف على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي، مع عدم ممارسة أي نشاط رياضي أو عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات.

أول رد فعل من الأهلي على حكم حبس لاعبه حسين الشحات

وعلم “الفجرالرياضي” أن مسؤولو النادي الأهلي بصدد إصدار بيان رسمي عقب حكم الحبس الذي صدر ضد حسين الشحات اليوم الخميس للتعليق على الواقعة.

وهناك جلسة مهمة ستعقد خلال الساعات المقبلة بحضور الشحات وممثله القانوني في النادي الاهلي، وذلك لاستكمال جهود الدفاع عن حقه في القضية.

وسيؤكد الأهلي على عدة نقاط في بيانه المنتظر، أهمهم أن النادي لن يتخلى عن لاعبه وسيدعمه بكل قوة، بالإضافة إلى رفع الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب التدخل في شؤون الكرة المصرية من خارج الاتحاد المحلي للعبة.