نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يحسم مصير أليسون بيكر بعد اهتمام السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مستقبل البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول وذلك مع اقتراب فتح نافذة سوق الانتقالات الصيفية.

ليفربول يخطط لبقاء بيكر

قال رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي أن نادي ليفربول يخطط لتواجد أليسون بيكر ضمن الفريق في الموسم المقبل، رغم ارتباطه بالانتقال إلى السعودية.

وأضاف: “كانت هناك اتصالات من الأندية السعودية في مارس الماضي، لكن لم يحدث أي تقدم ملموس حتى الآن”.

وأكد رومانو أن أولوية أليسون بيكر وليفربول هي الاستمرار معًا، بالرغم من وجود اهتمام سعودي به.